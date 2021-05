Azmettirici olduğu ortaya çıkan CHP'li başkan duruşmaya katılmadı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün avukatı Soner Akgül, "Müvekkilimiz siyasetçi ve bir belediye başkanı. Her davadan sonra kendisi hakkında haberler yapılıyor. İsminin kirletilmeme hakkı var ancak buna uyulmuyor. Birleştirilen dosya ile bizim dosyamızın bir bağlantısı olmadığı için bir an önce dosyanın sonuçlandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi işleten evli 4 çocuk babası 46 yaşındaki İsmail Kılınç'ın (46) 9 Eylül 2019'da bacaklarından vurulduğu olayla ile ilgili suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamede Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirici olduğu ortaya çıkmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çete üyeleriyle Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de yargılanmasına devam edildi. 38 sanık ve 22 müştekinin yer aldığı davanın 8. duruşması İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahlı kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 7.5 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanık Başkan Gürbüz katılmazken, davayı avukatı takip etti.





SAKAT KALAN ESNAF KOLTUK DEĞNEKLERİYLE DURUŞMADA



Başkan Gürbüz'ün azmettirmesiyle vurulan ve sakat kalan esnaf İsmail Kılınç koltuk değnekleriyle geldiği adliyede duruşmada yer aldı. Duruşmada söz alan Başkan Gürbüz'ün avukatı Soner Akgül kendi dosyalarının bir an önce sonlandırılması talebinde bulundu. Akgün, "Müvekkilimiz siyasetçi ve bir belediye başkanı. Her davadan sonra kendisi hakkında haberler yapılıyor. İsminin kirletilmeme hakkı var ancak buna uyulmuyor. Birleştirilen dosya ile bizim dosyamızın bir bağlantısı olmadığı için bir an önce dosyanın sonuçlandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.





6 AMELİYAT OLDUM



SABAH'a konuşan esnaf İsmail Kılınç, hala acılar çektiğini ve koltuk değnekleriyle yürüyebildiğini söyledi. 6. ameliyatı olduğunu anlatan Kılınç, "Hala acılar çekiyorum. Ayağımdaki yapay kemikler ve koltuk değneklerinin yardımıyla ayakta durabiliyorum. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Azmettirici olan Foça Belediye Başkanı ve diğer suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Öte yandan son duruşmada tutuklu sanık Gökhan D. ile tanık Yunus A. mahkemede konuştu. Gökhan D.'nin dükkanın devri konusunda kendisini aradığını belirten Yunus A. "1 yıl kadar müşteri aradılar dükkana. Gökhan devir konusunu duydu ve beni aradı. Sonrasında ise Deniz Camgöz devir alacağını söyledi. 10-15 gün süre zarfında tekrar geldi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı Deniz Camgöz ile Gökhan D.'nin birlikte dükkana gelip gelmediği sordu. Yunus A., "Deniz Camgöz ile Gökhan D. birlikte dükkana geldi. En son Gökhan dükkana geldi ve devir alacağını söyledi ancak parası çıkışmadığını ifade etti. Ben çalıştığım 10 ay boyunca Gökhan'ın her gün dükkana geldiğine şahit oldum ancak bu süre zarfında Deniz Camgöz'ün geldiğini görmedim" dedi. Gökhan D.'nin suç örgütü ile ilişkisi bulunup bulunmadığı soruldu. Yunus A., "Ben Gökhan D.'yi tanıyorum, iddia edilen suç örgütüne üye olduğu ya da suç örgütü liderine yardım ettiğine dair şahit değilim. Ben Gökhan D.'yi fırıncı olarak tanıyorum" diye konuştu. Camgöz'ün geldiği dönemlerde tartışma veya kavga yaşanıp yaşanmadığı sorusuna da yanıt veren Yunus A. "Deniz Camgöz'ün işletmeye geldiğinde işletme sahibine hakaret etmesi ya da sesini yükseltmesi gibi bir durum duymadım" dedi. İfadelerin ardından mahkeme sadece Gökhan D.'nin tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklarının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 8 Temmuza ertelendi.