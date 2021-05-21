Başkan Erdoğan direksiyona geçti! İlk testi kendisi yaptı

TAMAMLANDIĞINDA MARMARA BÖLGEMİZİ ÇEVRELEMİŞ OLACAĞIZ

Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecektir. Tamamlandığında Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır.