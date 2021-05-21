Başkan Erdoğan direksiyona geçti! İlk testi kendisi yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracıyla ilerledi.
Başkan Erdoğan direksiyona geçti, ilk geçişi yaptı | Video
SON BÖLÜM AÇILIYOR
Kuzey Maramara otoyolundaki kritik bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.
BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ İLE ENTEGRE OLACAK
Habipler- Hasdal kavşakları ile Kuzey Marmara Otoyolunun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi hedefleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL'U RAHATLATACAK KRİTİK BÖLÜMÜ AÇIYORUZ
Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz milletim değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir.
TAMAMLANDIĞINDA MARMARA BÖLGEMİZİ ÇEVRELEMİŞ OLACAĞIZ
Otoyol üzerindeki Kocaeli, Sakarya gibi illerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu ile de birleşecektir. Tamamlandığında Marmara bölgemizi tamamen otoyollarla kuşatmış olacağız. Bu eserler ülkemizin sembolleri olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar. Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprümüz de şimdiden görenleri hayranlık içinde bırakmaktadır.