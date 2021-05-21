Başkan’la üç kupalı poz

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da alan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası lideri Beşiktaş heyetini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti. ANKARABEŞIKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkânımız olan aşılamaya hız vererek tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.