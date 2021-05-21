“Çerkes Soykırımı’nda ölenleri rahmetle anıyorum”

21 Mayıs 1864 yılında Rus İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkes sürgünü ve soykırımı her yıl 21 Mayıs'ta anılıyor. Bu yıl ise Çerkes Sürgünü'nün 157. yıldönümü. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da Çerkes Soykırımı'nı sosyal medyadan andı.

"ÇERKES KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIKLARI ACIYI PAYLAŞIYORUZ"

Başkan Hakan Bahadır resmi Twitter hesabından "Çerkes Sürgününün 157. yıldönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadıkları acıyı paylaşıyor, Büyük Çerkes Sürgün ve Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.