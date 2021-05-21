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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:23

’nda ölenleri rahmetle anıyorum”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
“Çerkes Soykırımı’nda ölenleri rahmetle anıyorum”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ’nın 157. yıldönümü münasebetiyle sosyal medyadan bir anma mesajı yayınlayarak, “’nda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” dedi

21 Mayıs 1864 yılında Rus İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkes sürgünü ve soykırımı her yıl 21 Mayıs'ta anılıyor. Bu yıl ise Çerkes Sürgünü'nün 157. yıldönümü. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da Çerkes Soykırımı'nı sosyal medyadan andı.

"ÇERKES KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIKLARI ACIYI PAYLAŞIYORUZ"

Başkan Hakan Bahadır resmi Twitter hesabından "Çerkes Sürgününün 157. yıldönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadıkları acıyı paylaşıyor, Büyük Çerkes Sürgün ve Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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“Çerkes Soykırımı’nda ölenleri rahmetle anıyorum”
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