CHP'li Adalar Belediyesi düşme noktasına geldi!

Adalar Belediye Meclisi 21 Mayıs Cuma günü 2020 yılı Kesin Hesabı görüşmek üzere toplandı. Meclis toplantısında CHP'li meclis üyesi Mehmet Dündar Tıraş tarafından 17 Mayıs'ta başkanlık makamına Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ve Basın Yayın Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin teklif önergesinin teamüller yok sayılarak gündeme alınmaması nedeniyle tartışma yaşandı. Yapılan gündem görüşmelerinde Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 3906 sayılı yazıları ile "2020 Yılı Kesin Hesap" hakkındaki teklifi ele alındı. CHP grubu tarafından, hazırlanan 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabında Adalar Belediyesi'nin gerçekleşen Gelir-Gider tablosunda 5 milyon 400 bin TL olmasına rağmen 2020 yılı giderlerinin 11 milyon 185 bin TL'lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin de yapılmadığı belirtildi. CHP'li belediye yönetimi tarafından çeşitli bankalardan alınan borçların nereye harcandığının kesin hesapta belirtilmediği ve yaklaşık 6 milyon TL'nin ne amaçla kullanıldığının yönetim tarafından açıklanamadı. Karşılıklı konuşmalardan sonra onaya sunulan 2020 Mali yılı kesin hesap teklifine CHP'li Meclis Üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma bucak, DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş, Nesrin Deriş ret oyu kullandı. Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte toplam 12 meclis üyesi olan Adalar Belediyesi 5 kabul oya karşı 7 ret oy ile düşme aşamasına geldi.