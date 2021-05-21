FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçak yollardan çıkışlarını engellemek amacıyla çalışma başlattı. Bir grubun yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler, bu sabah harekete geçti.

DENİZ YOLUYLA YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4'ü firari olarak aranan, aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda, 2 organizatör ile şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.