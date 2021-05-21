Prof. Dr. Recep Demirhan'dan aşı çağrısı: Yaş grubu aşağı indikçe aşıya rağbet azalıyor

Tam kapanma sürecinin vaka sayılarına çok olumlu yansıdığını belirten Prof. Dr. Recep Demirhan, "COVID-19 polikliniklerine başvuru yüzde 80, pandemi yataklı servislerinde COVID 19 nedeniyle yatan hasta sayısı yüzde 60-70 civarında azaldı. Bir ara yüzde 90'larda olan yoğun bakım oranları yüzde 35'lere kadar indi. Dolayısıyla tam kapanma süreci sonrasında hastanelerimizde ciddi bir şekilde rahatlama oldu ve hasta sayıları çok ciddi azaldı. Toplamda yüzde 70 düzeyinde bir azalma söz konusu" dedi.

Kademeli normalleşme ile birlikte ötelenen diğer normal hastaların da tedavilerini gerçekleştirmeye başladıklarını ifade eden Demirhan, normal polikliniklerde başka konularda şikâyetleri olan hastaların da muayenelerini yapmaya başladıklarını söyledi.

"YAŞ GRUBU AŞAĞI İNDİKÇE AŞIYA RAĞBET AZALIYOR"

65 yaş üzerinde aşıya ciddi bir rağbet olduğu halde yaş grubu aşağı doğru indikçe bu oranın yüzde 50'lere kadar düşmeye başladığını ifade eden Demirhan, şöyle devam etti: "Biz her gün 3 binin üzerinde aşı randevusu açıyoruz ama maalesef 500 kişiyi aşılıyoruz. Toplumun yüzde 60'ını aşılayabilirsek toplumsal bağışıklık sağlayacağız ve virüsle mücadeleyi ancak toplumsal bağışıklık ile kazanabiliriz. Şu ana kadar hastanemizde 70 bin dozun üzerinde aşı yaptık. Bunlardan yaklaşık 40 bini BioNTech, 30 bini de Coronavac aşısı. Biz hiçbir aşıyla ilgili yan etki görmedik. İnsanlarımızın aşıdan korkmasına, çekinmesine neden olacak hiçbir sebep yok."

"HEKİMLERİN KORKMADIĞI AŞIDAN VATANDAŞLAR DA KORKMASIN"

Aşıların son derece güvenilir ve etkinliklerinin de yüksek olduğunu söyleyen Demirhan, "Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı aşılandı. Dolayısıyla hekimlerin korkmadığı aşıdan vatandaşlarımızın da korkmasına gerek yok. Yoğun bakımlarda eskiden yaşlı hastalarımız çoğunluktaydı ama yaşlı grubun yüzde 85'in üzerinde aşılanmasıyla birlikte yoğun bakımlarda ve servis hastalarımızda yaşlı hastaların sayısı azaldı " şeklinde konuştu.

"EYLÜL'DEN İTİBAREN RAHATLAYACAĞIZ"

Pandemi dünya ürerinden tamamen silinene kadar maske ve mesafeye devam edilmesi gerektiğini dile getiren Demirhan, "Eğer biz ülkemizde vatandaşlarımızın yüzde 60-70 civarını aşılayabilirsek rahat hareket edebiliriz. Çünkü ancak o zaman koronavirüsün ölümcül etkisini ortadan kaldırmış olacağız. Haziran sonu gibi inşallah toplumun çok büyük bir kesimini aşılamış olacağız. Benim şahsi düşünceme göre Eylül başı itibariyle de yüzde 60 rakamına ulaşacağız, o tarihten itibaren daha rahat davranabileceğiz gibi duruyor" dedi.

"ŞEHİR HASTANELERİNDE ÇOK DÜZENLİ BİR YAPILANMA VAR"

Şehir hastanelerinde çok ciddi bir yapılanma ve sistemle, tüm ülkenin aynı tedaviyi alabildiğine değinen Demirhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ambulans şoförümüze kadar herkesin çok ciddi bir katkısı var. Şehir Hastaneleri çok büyük bir yatak kapasitesine sahip, hem teknolojik hem de personel anlamında yeterli hastanemiz var. Diğer ülkelerin sağlık altyapısında çok ciddi sıkıntılar var, cebinizde paranız yoksa tedavi olmanız söz konusu değil. Ama Türkiye'de sağlık güvencesi olan herkese her türlü tedavi ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu da tabi Türkiye'nin COVID-19 tedavisindeki başarısından bir tanesi.

Bu süreçte acil müdahale edilmesi gereken, ertelenmesi halinde hayati tehlikesi olacak hastaların tedavisinin gerçekleştirilmesi için şehir hastanelerinin devreye girmesi gerekiyor. Kartal Şehir Hastanesi 1200 yataklı bir hastane, bu hastanenin yaklaşık 600 yatağı pandemiye ayrıldı ama diğer 600 yatak da diğer hastalıkların tedavisi için kullanılıyor. Hastanemizde tüm vatandaşlarımıza her türlü hastalık için tedavi imkânı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.