Adalar Belediyesi’nin araçları da kayıp! Hesap tasarısının incelenmesi engellendi

Adalar Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2'nci Birleşim Toplantıları dün saat 11.00'da gerçekleşti. İlk toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Yılı Kesin Hesabı Komisyon görüşü okunup oylamaya sunuldu.
ERDEM GÜL YERİNE KAYYUM ATANMASI BEKLENİYOR
Kesin Hesaba CHP'li meclis üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil, Fatma Bucak DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş, Nesrin Deriş ret oyu kullandı. Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte toplam 12 meclis üyesi olan Adalar Belediyesi 5 kabul oya karşı 7 ret oy ile 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı reddedildi. Salt çoğunlukla alınan ret kararı sonrasında Belediyenin ilk önce Sayıştay denetimine ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen usulsüzlükler çerçevesinde Belediye Başkanı Erdem Gül görevden alınarak yerine kayyum ataması beklenecek.
"6 MİLYON TL NEREYE HARCANDI?"
Adalar Belediyesi Kesin Hesabına ret oyu veren CHP'li meclis üyeleri, neden ret kararı verdiklerine ilişkin şerh koydu. Şerhte, "Öncelikle amacımız meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir. Gerçekleşen gelir ve gider arasında 5 milyon 400 TL olmasına rağmen 2020 yılı giderlerinin 11 milyon 185 bin TL'lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır. 2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark 5 milyon 400 TL'dir. 2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir. Bu sebepten kesin hesap tasarısı bu haliyle uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verdi. CHP'li meclis üyeleri giderler arasındaki 6 milyon TL'nin de nerede kullanıldığını sordu.
SAYIŞTAY 2019 DENETİMİ YAPMADI
Öte yandan Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2021 tarih ve 3906 sayılı yazıları ile "2020 Yılı Kesin Hesap" tasarısını incelemek isteyen meclis üyelerine vermediği öğrenildi. Meclis üyelerinin, görüşmeler öncesinde hazırlanan tabloyu incelemek istediği ancak Belediye Başkanı Gül'ün buna onay vermediği belirtilirken skandallar bununla da kalmadı.
ARAÇLARIN RUHSATLARI İNCELETİLMEDİ
Belediyenin taşınır kesin hesabı da reddedilirken meclis üyelerinin, belediyenin taşınır kesin hesabındaki araçların ruhsatlarını inceleme talepleri de reddedildi. Bazı araçların yıllardır kayıp olduğu ve kimse tarafından nereye gönderildiğinin bilinmediği ifade edildi. Adalar Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüklerle birlikte son 1 ayda 3 Mali Hizmetler Müdürü'nün değiştiği öğrenilirken Sayıştay'ın ise 2019 yılı denetimini Kovid-19 pandemisi nedeniyle yapamadığı belirtildi.