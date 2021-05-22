Gazzeli yetimlere sahip çıktı

Musevi iş insanıDoğanKasadolu,İsrail'in geçmiştenbugüne devameden ve son olarakRamazan ayında FilistinliMüslümanlar'a yönelik başlattığısaldırılara karşı her fırsatta tepkisinidile getiriyor. İsrail'in saldırılarınakarşı Filistinlilere destek olarakcevap veren Kasadolu, İsrail'inyetim bıraktığı Filistinli çocuklarasahip çıkıyor. Kasadolu, 4 Filistinliyetimin giderlerini üstlendi.İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları Türkiye'deki Musevi vatandaşların da tepkisine neden oluyor.İsrail'in saldırılarına karşı her zaman hakikatin yanında saf tutan Kasadolu, İsrail zulmüne karşı Filistinlilere destek çıkarak tepkisini ortaya koyuyor. Kasadolu, İsrail'in yetim bıraktığı Filistinli çocukların giderlerini karşılayarak onlara destek çıkıyor. Daha önce 2 yetime sahip çıkan Kasadolu, İsrail'in Ramazan ayında başlattığı son saldırılarından sonra İHH aracılığıyla 2 yetime daha destek oldu. 4 Filistinli çocuğun hayata tutunmaları için çaba sarf eden Kasadolu, "Bu müessif hadiselerin geride kalmasını, dostluk ve barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.İHH da Kasadolu'ya Filistinli yetimlere sahip çıktığı için bir teşekkür belgesi tanzim ederek kendisine takdim etti. Verilen belgede "Adaletin, merhametin ve erdemli merhametin unutulduğu bir dünyada siz paylaşmayı seçtiniz. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak mazlum coğrafyalarda yürtümüş olduğumuz çalışmalara katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, esenlikler dileriz" denildi.Doğan Kasadolu daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkisinden dolayı antisemit olarak suçlanmasının son derece yanlış olduğunu söylemişti. Kasadolu, "Burada kan akmaktadır, bu akan kan içerisinde hanımların, çocukların kanı akmaktadır. Bu da Cumhurbaşkanı'nın haklı olarak tepkisini çekmektedir. Sayın Erdoğan tepkisini gösterirken de hiçbir zaman Yahudi düşmanlığını körüklememektedir. Biz Türk Yahudileri olarak eşit vatandaşlık şartlarıyla yaşamımızı sürdürüyoruz. Sayın Erdoğan'ın İsrail'in vahşi eylemlerine eleştiride bulunuyor olması kesinlikle Yahudi düşmanlığına delalet etmez" dedi.