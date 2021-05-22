MSB duyurdu! PKK'nın sınır organizasyonuna darbe

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında örgüte ağır darbeler indirilirken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin yakalandığı bildirildi.
"ÖRGÜTE KATILACAKLARIN GEÇİŞLERİNİ ORGANİZE EDİYOR"
Açıklamada, "Mardin'deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi" denildi.