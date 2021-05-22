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Giriş Tarihi: 22.5.2021 17:32 Son Güncelleme: 22.5.2021 17:33

MSB duyurdu! PKK'nın sınır organizasyonuna darbe

MSB duyurdu! PKK'nın sınır organizasyonuna darbe

tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla 'ye geçmeye çalışan iki kişinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Yakalananlardan birinin PKK/YPG örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi" denildi.

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında örgüte ağır darbeler indirilirken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

"ÖRGÜTE KATILACAKLARIN GEÇİŞLERİNİ ORGANİZE EDİYOR"

Açıklamada, "Mardin'deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi" denildi.

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MSB duyurdu! PKK'nın sınır organizasyonuna darbe
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