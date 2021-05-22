Şanlıurfa’yı daha ileriye taşıyacak projeler bir bir hayata geçiyor

Şanlıurfa'yı, peygamberler şehrinde yaşayan herkesle, birlik ve beraberliğin verdiği kuvvetle, çok daha ileriye taşıyacak projelerle şehre hizmet etmek için bismillah diyerek tüm ekibiyle birlikte işe koyuldu.



Bu ilke ile tarihin başlangıç noktası Şanlıurfa'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için güneyden başlayarak kalenin arkasında 300 konutu yıkılarak bölgenin çok güzel bir çehreye bürünmesini sağlandı. Aynı zamanda Kızılkoyun'da 42 konutun yıkım işlemleri gerçekleştirilerek Kızılkoyun Nekropol alanı cazibe merkezi haline dönüştü. Işıklandırma çalışmalarıyla birlikte geceleri şehrin boynundaki bir gerdanlık görünümü sağlanmış oldu.





MEYDANLARIMIZI MEYDANA ÇIKARMAYA DEVAM EDİYORUZ



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Kızılay Meydan Projesi kapsamında; şehrin göbeğinde adeta bir beton yığını olarak duran ve tarihi dokuya uymayan eski ŞANMED binası olarak bilinen yapının yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için harekete geçerek binanın yıkımını yaparak bölgenin nefes almasını sağladı. Daha sonra Kızılay Binasının da yıkım işlemlerini tamamlanarak rotanın Kızılay Meydan Projesi'nin bir diğer aşaması olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasına çevrilmesi ve yıkılması oldu.



Şanlıurfa'ya yeni meydanlar, yeşil alanlar kazandırmak için şehir merkezinde hasarlı olan ve tarihi dokuyu bozan betonarme yapıların yıkım çalışmalarını bir bir gerçekleştirerek meydanları meydana çıkarmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül'ün makamının da olduğu eski hizmet binasını yıktı.





ŞANLIURFA YENİ MEYDANLARINA KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR



Kızılay Meydan Projesi ve Belediye Eski Hizmet Binası için projeler hazırlandı. İçerisinde vatandaşların rahat nefes alacağı ve şehrin göbeğinde bir sosyal alan olacak Kızılay Meydanı projesinde her detay düşünülerek tasarlandı. Geçmişte Park yeri olan ve yıllardır Şanlıurfa halkına belediye binası olarak hizmet eden eski hizmet binasının yeri için ise içerisinde yeşilin bol olduğu bir park inşa edilecek. Başkan Beyazgül: "Urfa aşkı, Urfa aidiyetiyle ve en önemlisi sizlerin duaları ve desteğiyle Urfa'ya layık hizmetler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.