Şehit Esma'nın babası: Üzüntülü olduğum için bir yandan da sevinçliyim

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin kırsalında yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubundan biri olan sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin lira ödülle "Gri" kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist etkisiz hale getirildi. 8 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamayı gerçekleştirdiği ve 2 jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edildi. Kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit babası Hüseyin Akgül, duygularını ifade etti.

"VALLAHİ BU BENİM İÇİN BİR BAYRAM OLDU"

Hüseyin Akgül muhabirlere yaptığı açıklamada, "Vallahi bu benim için bir bayram oldu. Kızımın ve diğer şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. O hainlerin elbette ki yapmış oldukları eylemler ve katliamlar sonunda cevapsız kalmıyor. Askerimiz ve polisimiz tarafından bunların her biri karşılıksız bırakılmıyor. Dediğim gibi üzüntülü olduğum için bir yandan da sevinçliyim. Hiçbir askerimizin, polisimizin kanı yerde kalmıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Son raddeye kadar terörle mücadeleyi sürdürüyor. Polisimizden olsun, jandarmamızdan, özel harekatımızdan da Allah razı olsun. Öncelikle bu terör örgütünde olanların daha da leşlerini temizlesinler. Kokuları ta İstanbul' a kadar geldi. Pis kokuları. Biz her zaman vatansever insanız. Vatan için her zaman ölmeye de öldürmeye de hazırız. İçişleri Bakanlığımızın dediği gibi sonuna kadar gideceğiz diyor ve bizde İçişleri Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın arkasındayız şehit ailesi olarak. Dediğim gibi evlat acısı başkadır. Sonuç itibariyle bizler için, vatanın huzuru ve bölünmemesi için mücadele eden askerimiz ve polisimiz de olsun bunlar gereken cevabı veriyorlar. Şuan da öyle bir şeydeyim ki üzüntümün bir kısmı gitmiş gibi. Neden dolayı? Kızımın katilleri ve diğer şehitlerimizin, gazilerimizin katillerinin dağlarda bu şekilde etkisiz hale getirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum bir baba olarak. Bir de şunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı, bayrağa kalkan eller kırılacak" dedi.

"HABERİ ARAMANIZLA ÖĞRENDİM"

Olayı İHA Muhabirinden öğrendiğini kaydeden Bu olayı ilk sizden öğrendim. Televizyon seyrediyordum. Siz aradınız. Telefonu kapattığımda haberlerde de çıktı. Öyle bir mutlu oldum ki. Kızımın katilleri etkisiz hale getirildiği için. Dediğim gibi evlat acısı bir başkadır. Allah hiçbir anaya babaya evlat acısı vermesin. Tabii ki şehitlik büyük bir mertebedir. Peygamberlerimiz bile keşke bizler de şehit olabilsek diye gıpta ediyorlarmış. Bir yanda o yüzden mutluyum. Bir yandan da içimde burukluk var. Belli etmesem de insanın içinde evlat bir başkadır" şeklinde konuştu.