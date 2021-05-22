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Giriş Tarihi: 22.5.2021

Siyasilerden Akşener’e tepki: Zaman ayarlı provokasyon

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Siyasilerden Akşener’e tepki: Zaman ayarlı provokasyon
İYİ Partililerin vatandaşları darp etmesine siyasiler tepki gösterdi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Akşener'in Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitmesi tesadüf değildir, zaman ayarlı bir provokasyondur.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın: İP'liler fitne çıkarmak istedikleri Rize'de esnafı tekme tokat yumruklamış. İP Pensilvanya kıyılarına doğru akmaktadır. Şer kapısının çivisi çoktan zıvanadan çıkmış.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bunlar çok planlı, programlı işler. Provokasyon çalışmasında bulunmak, halkı dövmek, tepeden bakmak...
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Siyasilerden Akşener’e tepki: Zaman ayarlı provokasyon
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