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Giriş Tarihi: 22.5.2021 22:50

Başkanı 'tan Yunanistan'a 'Batı Trakya' tepkisi

AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a 'Batı Trakya' tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı () , Yunanistan’ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınayarak, "Bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İskeçe Türk Birliği'nin "Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına kimlik biçme ve empoze etme politikasına son verilmelidir." başlıklı açıklamasını alıntıladı.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Yunanistan'ın Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan söylemlerini kınıyoruz; bu tür yaklaşımlar bugüne kadar başarısız oldu, bundan sonra da başarısız olmaya mahkumdur. Batı Trakya'daki Müslüman Türkler Yunanistan'ın kararıyla varlık kazanmış değildir." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a 'Batı Trakya' tepkisi
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