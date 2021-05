Yapacağımız çok iş var, bizi rahat bırakın

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı açılışı yapıldı. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:Ülkemizin dört bir yanında köprüleri, yolları, barajları, tünelleri, hastaneleri, okulları, fabrikaları, toplu konut projelerini, spor tesislerini, savunma sanayi ürünlerini bu dönemde ülkemizin hizmetine verdik. Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikrar ve güven iklimini garantiye alan ülkemizi inşallah geleceğimize çok daha güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasasına da Cumhur İttifakı'yla başlattığımız çalışmayla birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak, STK'larla birlikte milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız.Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle, vesayet oyunlarıyla, terör örgütleriyle, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısırdöngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden rahatsız oldular, hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Kendileri dışarıda, yıllarca kullandıkları figüranları da içeride yeni Türkiye'nin yükselişinin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, bir yerde bir adım atacaksın, önünüze dikilirler. Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var, sağlık tesislerimiz var, okullarımız var, adalet, bu noktada atacağımız adımlar var. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Hamdolsun başaramadılar.Unutmayın Filistin bizi bekliyor. Tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyorlar. Dışişleri Bakanımız ve birlikte hareket ettiğimiz Dışişleri Bakanlarımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dönem başkanı olan milletvekilimiz Volkan Bozkır Bey'in başkanlığında başarılı bir oturumu hamdolsun dün gerçekleştirdiler ve bunu gerçekleştirirken oradan bir şeyi haykırdılar. Neydi o? Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Anlatacağız, durmayacağız. Hele hele bu haritaları göstererek anlatacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım.Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği, bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur. Tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Kazandığımız her mücadele, bozduğumuz her tuzak, geride bıraktığımız her safra, aydınlık geleceğimizin önündeki perdeyi biraz daha aralamaktadır. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin üzerinde doğan kutlu güneşi de görmek bizlere nasip olacaktır.Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürmeyi başardık. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu, sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunmakta zorluk çekerken biz vatandaşımızın yanında yer aldık. Son kabine toplantısının ardından milletimizle paylaştığımız şekilde hibe ödemeleri, destek programları ve borç erteleme uygulamalarıyla toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik. Dünyadaki ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken biz 10 milyonlarca insanımızı, doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık.Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından Osmanlıca "Yol medeniyettir" yazılı bir tablo hediye edildi. Törenin ardından Erdoğan, Fatih Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı.