Ortaya çıkması sonrasında dünya genelinde tıp uzmanlarını dahi hayrete düşüren bir hızla yayılım gösteren ve Türkiye'de de 1. Yılı aşkın etkisini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan peşe peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana en koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam edilirken bugünkü Türkiye güncel koronavirüs vaka sayısı verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA! 23 MAYIS KORONA TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 23 Mayıs korona tablosu ve güncel Türkiye vaka sayısı verilerini yayımladı. Bakanlık tarafından paylaşılan bugünkü korona son durum verilerini şöyle;