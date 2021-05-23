Gazetecilik değil planlı provokasyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul'da önceki gün Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nü ziyareti sonrası yapılan basın toplantısı sırasında, Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, gazetecilik adı altında çirkin bir provokasyona imza attı. Soru sorma bahanesiyle söz alan Turan, yurt dışında firari olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarını kastederek, "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?" şeklinde provokatif bir soru yöneltti. Varank ise Turan'a şov yaptığını söyleyerek "Birtakım gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının açıklamalarını dikkate almıyorsanız orada bir problem var" dedi. Muhabir Turan, provokatif soruyu sorduğu anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Hem Anadolu Ajansı'ndan hem vatandaşlardan gelen tepki üzerine Turan, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında, Bakan Varank'ın danışmanına duyduğu anlık öfke sonucunda bu skandala imza attığını öne sürdü. Ancak Turan'ın anlık öfkeden dolayı değil planlı şekilde hareket ettiği ortaya çıktı. Turan'ın sildiği canlı yayın videosunda, soruyu sorduktan sonra biten basın açıklamasının ardından da olası bir tepkiye karşı kayıt almayı sürdürdüğü görüldü.Musab Turan'ın, 2013'te FETÖ'cülerin Yenibosna'daki sohbetlerine katıldığı iddiasıyla şikayet edildiği ancak örgütten ayrıldığını öne sürerek pişmanlık duyduğunu belirtmesi üzerine hakkında işlem yapılmadığı öne sürüldü. Ayrıca Turan'ın abisi Talha Turan'ın da Elazığ'da polis olarak görev yaparken FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edildiği ve çeşitli operasyonlarda adının 'ev abisi' olarak geçtiği ve hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın sürdüğü belirtildi. Muhabir Turan'ın ablası B.U.'nun da banka ATM'si üzerinden kartsız şekilde ihraç edilen FETÖ'cülere para gönderdiği ortaya çıktı.ANADOLU Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ise konuyla ilgili açıklamasında, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleriyle, basınmeslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden muhabirin iş akdi feshedilmiştir" dedi. Turan hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulduğunu bildiren Karagöz, "Gri Pasaport ve Basın Kartı" iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapıldığının da altını çizdi.