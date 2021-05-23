İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyeler 2,6 milyar liralık yatırım yaptı!

İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, görevlendirilen başkan vekilleri, söz konusu belediyeleri 5 milyar 100 milyon lirası kamuya, 788 milyon lirası ise piyasaya olmak üzere toplam 5 milyar 888 milyon lira borçla devraldı.

Başkan vekilleri görevde oldukları süre boyunca toplam 3 milyar 500 milyon lira borç ödedi, 1215 proje için 2 milyar 600 milyon liralık yatırım yaptı.

Bu kapsamda görevlendirme tarihinden bu yana, 1215 kilometre BSK'li (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, 1674 kilometre sathi kaplama, 4 bin 66 kilometre stabilize yol, 95 kilometre beton yol yapılırken, 4,2 milyon metrekare parke ve 1361 kilometre içme suyu hattı döşendi.

Projeler kapsamında 81 içme suyu kuyusu, 46 su deposu, 4 içme suyu arıtma tesisi, 694 kilometre kanalizasyon hattı, 62 kilometre yağmur suyu isale hattı tamamlanarak hizmete girdi.

Kültür ve yaşam alanında da hizmetlerini sürdüren belediyeler, 299 taziye evinin bakım ve onarımını tamamladı, 28 yeni taziye evi, 29 yeni gençlik merkezi, 33 kadın ve kültür merkezi ile 474 park, çocuk parkı ve aile çay bahçesi yaptı.