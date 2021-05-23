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Giriş Tarihi: 23.5.2021 07:00 Son Güncelleme: 23.5.2021 07:02

... Başkan Erdoğan duyurmuştu: paketinin detayları belli oldu

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika... Başkan Erdoğan duyurmuştu: Yargı reformu paketinin detayları belli oldu

haberi: Başkan 'ın sinyalini verdiği yargı reform paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni düzenleme ile birlikte, tutuklamalar ile ilgili tartışmalara da son verilmesi planlanıyor. TBMM gündemine taşınacak yargı paketi kapsamında yapılması planlanan değişiklikler şöyle...

Son dakika haberi... Yeni yeni yargı paketinde "önce tutuklama sonra delil" prensibi yerine "somut delile dayandırma" koşulu getirilecek. CMK'da tutuklamayı gerektiren suçlar tek tek sayılıyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bu katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Böylece tutuklamalar ile ilgili tartışmalara son verilmesi planlanıyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için önemli bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

Israrlı takibin suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girmesi ve hapis cezası verilmesi planlanıyor. Bu suçun, çocuğa, boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için bazı cezalar ağırlaştırılacak. Bu kapsamda eşe karşı işlenen suçların kapsamı boşanılan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dâhil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilecek. Çocukların cezaevlerinde büyümesini önlemek için de adım atılıyor. 10 yıldan az ceza alan kadın mahkûmlardan 15 yaşın altında çocuğu olanların cezaları ertelenebilecek.

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Son dakika... Başkan Erdoğan duyurmuştu: Yargı reformu paketinin detayları belli oldu
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