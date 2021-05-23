Son dakika... Başkan Erdoğan duyurmuştu: Yargı reformu paketinin detayları belli oldu

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bu katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Böylece tutuklamalar ile ilgili tartışmalara son verilmesi planlanıyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için önemli bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.