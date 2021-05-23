Türkkan’ın çirkin paylaşımı iftira çıktı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Rize'nin İkizdere ilçesinde Meral Akşener'e tepki gösteren Havva Sevgen'in bir şahıs ile para alışverişi yaptığını iddia ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Türkkan, "Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz'" ifadelerini kullanarak "AK Parti'den soru sorması için para aldı" algısı oluşturmaya çalıştı. Türkkan'ın, Havva Sevgen'e provokasyon için para verdiğini iddia ettiği şahıs ise yaşlı kadının öz oğlu çıktı. Ailenin, videoyu çeken kişi ve çirkin paylaşımıyla algı oluşturmaya çalışan Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.