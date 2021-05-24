24 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 24 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve Türkiye'de de etkilerini yoğun olarak gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen virüse ilişkin Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri en son korona tablosu ile kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı , vefat sayısı bilgilerini erişmek isteyenler ise 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA! 24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan en son koronavirüs tablosu henüz yayımlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;