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Giriş Tarihi: 24.5.2021 13:38 Son Güncelleme: 24.5.2021 13:49

CHP’nin belgeseli partiye ikiye böldü

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
CHP’nin belgeseli partiye ikiye böldü

Bir dijital medya platformu tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belgeselinin çekilmesi partide tartışması konusu oldu. Deprem etkisi yaratan belgeselde, yıllar boyunca birlikte yol arkadaşlığı yapan hiçbir çalışan ve siyasinin adı geçirilmemesi tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin anlatıldığı "cehape zihniyeti" başlıklı belgesel, partide büyük rahatsızlığa neden oldu. Dijital medya platformu 140journos tarafından hazırlanan belgesele tepki gösteren partililer, yönetime itirazlarını iletti.

'CHP DEĞİŞTİ' BELGESELİ

Sosyal Paylaşım Sitesi Youtube'da 140journos isimli kanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belgeselini çekmişti. Belgesel, "Türkiye'nin en uzun soluklu iktidarına karşı yıllarca etkisiz kalan ana muhalefet, geçmiş alışkanlıklarını terk ediyor" notuyla yayınlanmıştı. CHP'nin Türkiye ile paralel bir söylem sahibi olmaya başladığını ve yenilendiğini iddia eden çalışma, partiyi ikiye böldü.

WHATSAPP GRUPLARI ŞİŞTİ

Genel merkezde rahatsızlığa neden olan belgesel, milletvekili Whatsapp gruplarında tartışma konusu oldu. CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpcu, "140journos cehape zihniyeti belgesel. Nagehan Alçı, Murat Yetkin ve bazı oyuncular karanlık ideolojilerini dayatmak için, bize geçmişimizi inkar ettirmeye çalışıyorlar!" sözleriyle söz konusu belgesele tepki gösterdi.

PARTİ YÖNETİMİNDEN NEDEN KİMSE YOK?

CHP içerisinden gelen diğer eleştiriler şöyle:

  • Belgesel, baştan sona CHP'ye yöneltilen halktan uzak suçlamalarının haklı olduğunu savunmuş.
  • MYK üyeleri ve milletvekillerinden kimseye yer verilmezken, sekreter ve danışmanlara çokça yer verildi.
  • Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ve Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Derya Gödek'in kendi reklamları gibi algısına neden oldu.
  • 47 dakikalık videoda, yıllar boyunca birlikte yol arkadaşlığı yapan hiçbir çalışan ve siyasinin adı bile geçirilmedi.
  • Partinin sembolü olan 6 ok, 9 ok olarak gösterildi.

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CHP’nin belgeseli partiye ikiye böldü
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