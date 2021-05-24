CHP’nin belgeseli partiye ikiye böldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin anlatıldığı "cehape zihniyeti" başlıklı belgesel, partide büyük rahatsızlığa neden oldu. Dijital medya platformu 140journos tarafından hazırlanan belgesele tepki gösteren partililer, yönetime itirazlarını iletti.

'CHP DEĞİŞTİ' BELGESELİ

Sosyal Paylaşım Sitesi Youtube'da 140journos isimli kanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belgeselini çekmişti. Belgesel, "Türkiye'nin en uzun soluklu iktidarına karşı yıllarca etkisiz kalan ana muhalefet, geçmiş alışkanlıklarını terk ediyor" notuyla yayınlanmıştı. CHP'nin Türkiye ile paralel bir söylem sahibi olmaya başladığını ve yenilendiğini iddia eden çalışma, partiyi ikiye böldü.

WHATSAPP GRUPLARI ŞİŞTİ

Genel merkezde rahatsızlığa neden olan belgesel, milletvekili Whatsapp gruplarında tartışma konusu oldu. CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpcu, "140journos cehape zihniyeti belgesel. Nagehan Alçı, Murat Yetkin ve bazı oyuncular karanlık ideolojilerini dayatmak için, bize geçmişimizi inkar ettirmeye çalışıyorlar!" sözleriyle söz konusu belgesele tepki gösterdi.

PARTİ YÖNETİMİNDEN NEDEN KİMSE YOK?

CHP içerisinden gelen diğer eleştiriler şöyle: