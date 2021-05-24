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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Esnafa saldıran İYİ Partililere soruşturma

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Esnafa saldıran İYİ Partililere soruşturma

’de Akşener’e soru sormak isteyen esnaflara saldıran İYİ Parti Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güney ve küfür eden Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Rize İkizdere'yi ziyareti sırasında soru sormak isteyince partililerin saldırısına uğrayan esnaflar Yasin Havuz ve Hüseyin Yılmaz, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 esnafa saldırdığı tespit edilen İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güney'in ve küfür eden Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel hakkında soruşturma başlattı. Kalkandere Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine 2 şüpheli Erzurum'da talimatla ifade verdi.

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Esnafa saldıran İYİ Partililere soruşturma
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