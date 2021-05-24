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Giriş Tarihi: 24.5.2021 18:17 Son Güncelleme: 24.5.2021 18:35

’nün ‘Hicret Abisi’ yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün ‘Hicret Abisi’ yakalandı

’da üyesi firari kişileri yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan Hicret Abisi olan sivil memur İ.D. sahte kimlikle yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oluşturduğu özel ekip tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak daha önce gerçekleştirdiği operasyondan firar olan ve hakkında 3 ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan, sivil memur İ. D. isimli kişi uzun süren fiziki ve teknik takip sonucunda Etimesgut ilçesinde üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

SAHTE KİMLİK İÇİN VERİ AKTARIMI SAĞLAMIŞ

İ.D'nin Bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ üyesi firari kişilere sahte kimlik düzenlenebilmesi için veri aktarımı sağladığı, FETÖ üyesi firari kişileri yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan Hicret Abisi olduğu anlaşıldı.

ANKARA'DA GAYBUBET EVİNDE KALIYORDU

Sivil memur FETÖ'cü İ.D. üzerinde sahte kimlik taşıdığı ve Ankara'da bulunan gaybubet evinde kaldığı tespit edildi. Gaybubet evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi.

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FETÖ’nün ‘Hicret Abisi’ yakalandı
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