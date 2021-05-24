FETÖ’nün ‘Hicret Abisi’ yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oluşturduğu özel ekip tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak daha önce gerçekleştirdiği operasyondan firar olan ve hakkında 3 ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan, sivil memur İ. D. isimli kişi uzun süren fiziki ve teknik takip sonucunda Etimesgut ilçesinde üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.
SAHTE KİMLİK İÇİN VERİ AKTARIMI SAĞLAMIŞ
İ.D'nin Bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ üyesi firari kişilere sahte kimlik düzenlenebilmesi için veri aktarımı sağladığı, FETÖ üyesi firari kişileri yurt dışına kaçmalarına yardımcı olan Hicret Abisi olduğu anlaşıldı.
ANKARA'DA GAYBUBET EVİNDE KALIYORDU
Sivil memur FETÖ'cü İ.D. üzerinde sahte kimlik taşıdığı ve Ankara'da bulunan gaybubet evinde kaldığı tespit edildi. Gaybubet evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi.