FETÖ’nün ‘Hicret Abisi’ yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oluşturduğu özel ekip tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak daha önce gerçekleştirdiği operasyondan firar olan ve hakkında 3 ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan, sivil memur İ. D. isimli kişi uzun süren fiziki ve teknik takip sonucunda Etimesgut ilçesinde üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.