JİTEM davası yeniden görülecek

Ankara JİTEM davası olarak adlandırılan, 19 kişinin 1990'larda zorla kaybedilmesi veya infaz edilmesine ilişkin olarak; eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bütün sanıklar hakkında beraat kararı çıkmıştı. Karar, istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021 tarihli kararında; Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozdu. Karar kapsamında, Ağar ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak. Oy birliği ile alınan kararda, ilk derece mahkemesinin kararına ilişkin "dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre mahkemenin ulaştığı sonuçların, iddia, savunma ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması" gerektiği değerlendirildi. Sanık Ayhan Çarkın'ın aşamalardaki beyanlarının dosya kapsamındaki diğer bildirim ve deliller ile teyit edilip edilmediğinin, bu beyanların maddi olay-olaylar ile uyuşup uyuşmadığının karar yerinde tartışılmamasına dikkat çekilen kararda, sanıklar hakkında beraat kararları verildiği sırada uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle 'Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı davranıldığı belirtildi.