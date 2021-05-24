Kadın baron Aşil! Dövmeci uyuşturucu baronu

Uyuşturucu maddeyi satın aldıkları adresi İstanbul Polisi'ne söyleyen H.F. ve A.D. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İran uyruklu olan "Aşil" kod adlı zehir taciri N.S. ile F.M.H. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Tutuklanan zehir tacirinin "Dövme" işleri yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddia edildi.