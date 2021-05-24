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Giriş Tarihi: 24.5.2021 17:32

Örgütünü cezaevinden yönetiyordu! Kediciklere kötü haber

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Örgütünü cezaevinden yönetiyordu! Kediciklere kötü haber

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen , İstanbul, Silivri Cezaevinden Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Oktar'ın, örgütünü cezaevinde yönettiği tespit edilmişti.

Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak'ta "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti. Edirne macerası da kısa süren Oktar'ın yine yeri değiştirildi. Oktar, bu kez Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli T tipi cezaevine nakledildi.

3'ÜNCÜ CEZAEVİ

Yoğun güvenlik önlemiyle sevki yapılan Oktar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeni adresi olan Beşiri Cezaevine yerleştirildi. Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

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Örgütünü cezaevinden yönetiyordu! Kediciklere kötü haber
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