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Giriş Tarihi: 25.5.2021 20:03

Adalet Bakanlığından, 'ın " Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasına yalanlama

AA
Adalet Bakanlığından, Adnan Oktar'ın Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği iddiasına yalanlama

, 'ın " iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve muhtelif suçlardan ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında, bazı basın yayın organlarında, "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Adı geçen hükümözlü hakkında herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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Adalet Bakanlığından, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasına yalanlama
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