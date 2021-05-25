Eşini kazada kaybeden kocanın paylaşımı yürek burktu: Ölüm sana yakışmadı





GÜVENLİK KAMERALARI KONTROL EDİLDİ

Öte yandan hafif ticari aracın hatalı sollama yapıp, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştığı iddiaları da jandarma tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının kontrol edilmesinin ardından olaya karışan herhangi bir TIR olmadığı, hafif ticari aracın henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak takla attığı tespit edildi. Olaya ilişkin çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.