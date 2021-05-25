Faşist kafa hâlâ İBB’den maaş alıyor

İSMEK'TE başörtülü kadın bölge sorumlularına hakaret ve ahlaksız tekliflerde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli'nin İBB iştiraki İSFALT'ta yönetim kurulu başkanvekili görevi yürüttüğü ortaya çıktı. İBB Denetim Komisyonu raporuna yansıyan detayda Şişli'nin İSFALT yönetim kurulu başkanvekilliği görevini yürüttüğü tespitine yer verilerek "Genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan kişinin bu göreviyle bağlantılı olarak verilen şirket yönetim kurulu üyeliğinden de uzaklaştırılması gerekir" denildi. Şişli, İSMEK'teki başörtülü kadınları, "Yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak, ayrıca birçoğunuz da bekârsınız isterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız' sözleriyle aşağılayıp hakaret etmişti./SABAH