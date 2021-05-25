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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:05

İçişleri Bakanı : Bahçeli'ye tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bahçeli'ye tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

İçişleri Bakanı , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ: HEDEFİN TÜRKİYE OLDUĞU KİRLİ BİR TEZGAH KURULMUŞTUR

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, "Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur. Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgah ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla esir alınamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bahçeli'ye tarihi hatırlatması için müteşekkiriz
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