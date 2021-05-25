Sabah'ın haberinden sonra rapor komisyona geri gönderildi

Konak Belediyesinin aldığı isim değişikliği kararını ret eden hukuk komisyonu SABAH Gazetesinin 'Tatlı Mustafa'ya ayıp ettin başkan' başlığı ile manşetine taşıdığı haberin ardından büyükşehir meclisi önergeyi tekrar görüşülmesi için hukuk komisyonuna geri gönderdi. Öte yandan SABAH'a konuşan Mustafa Küçükoğulları'nın (Tatlı Mustafa) oğlu Metin Küçükoğlları "Sokağa ismi verildiğinde çok sevinmiştik. Yaşananlardan ötürü ailecek büyük üzüntü duyduk. İnşallah düzeltilir." dedi.

TÖREN YAPTI TABELA ASTI

Konak Belediye Meclisi, 10 Marttaki oturumunda, bu güne kadar Türk futboluna birçok isim kazandıran Yeşilova Spor Kulübü'nün Kurucusu Mustafa Küçükoğulları'nın (Tatlı Mustafa) adının Mersinli 2816 sokağa verilmesi yönünde karar aldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, prosedür gereği ilçe meclisinde alınan isim değişikliği kararının Büyükşehir Belediye Meclisince de onaylanmasını beklemeden 27 Mart'ta düzenlenen törenle 2816 sokağa 'Tatlı Mustafa' ismini verdi. Törende Başkan Batur'un yanı sıra İzmir Futbolunun önde gelen isimleri ve Tatlı Mustafa'nın ailesi de hazır bulundu.

KARIŞIKLIĞA NEDEN OLUYOR

Geçtiğimiz günlerde konuyu görüşen Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu ilçe belediyesinin aldığı isim değişikliği kararını oy birliği ile ret etti. Gerekçe olarak da 2816 sokakta yapılacak isim değişikliğinin harita ve adres bilgi sisteminde karışıklığa neden olabileceği gösterildi.

KOMİSYONA İADE EDİLDİ

SABAH, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un altına imza attığı skandalı geçtiğimiz günlerde 'Tatlı Mustafa'ya ayıp ettin başkan' başlığı ile manşetine taşıdı. SABAH'ın haberi büyük ses getirdi. Dün toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi geri adım atarak ihtisas komisyonundan gelen raporu mecliste oylamak yerine oy birliği ile tekrar görüşülmek üzere hukuk komisyonuna geri iade etti. Şimdi tüm gözler Hukuk Komisyonuna çevrildi. Hukuk komisyonu önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak. Daha önce aldığı ret kararını tekrar gözden geçirecek. Eğer komisyon eski kararında diretirse isim değişikliği gerçekleşmeyecek. Aksi karar alınırsa Tatlı Mustafa'nın ismi 2816 sokakta yaşamaya devam edecek.

İNŞALLAH DÜZELTİLİR

Öte yandan SABAH'ın konuştuğu TATLI Mustafa'nın oğlu Metin Küçükoğulları. aile olarak yaşananlardan ötürü büyük üzüntü duyduklarını söyledi. "Abdül bey aslında çok deneyimli tecrübeli bir belediye başkanı." Diyen Metin Küçükoğulları şunları söyledi; "Abdül başkanın rahmetli babamızın adını evinin önündeki 2816 sokağa vermesi bizi çok mutlu etmişti. Babam Atatürk Stadı yan sahalarındaki antrenmanlara giderken sürekli bu yolu kullanırdı. Törenle sokağa ismi verildiğinde çok sevinmiştik. Yaşananlardan ötürü büyük üzüntü duyduk. İnşallah düzeltilir.