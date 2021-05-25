50 eski hakim ve savcı yargılanıyor

Balyoz davasında 50 eski hakim ve savcının yargılanmasına devam ediliyor. Balyoz kumpası davasında eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balyoz Kumpası soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına devam ediliyor.

'BU PLANLARI YAPMAK SUÇ DEĞİL'



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen dava duruşmasına, sanıklar Ömer Diken, Ali Efendi Peksak, Hüsnü Çalmuk, Mustafa Başer ve Metin Özçelik, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, savunma için Balyoz davasına bakan mahkemenin başkanı eski hakim Ömer Diken'e söz verdi. Daha önce yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Diken, üzerine atılı suçları reddetti. İddianamenin somut deliller içermediğini, varsayımlarla suçlandıklarını ileri süren Diken, lehe olan delillerin iddianamede yer almadığını öne sürdü. Balyoz Planına değinen Diken, "Bu planları yapmak suç değil, ama bu planların darbe planı olduğunu kabul etmek suç oldu, biz suçlu olduk." İfadelerini kullandı.



Balyoz davasında delilleri ve belgeleri dikkate alarak karar verdiklerini söyleyen Diken, yargılama sürecinde gerekli araştırmayı yaptıklarını ve savunmaları dikkate aldıklarını iddia etti. Duruşmaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.