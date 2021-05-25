Sözde atama listesinde yer alan generallerin cezası belli oldu

Fetullahçu Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, darbeciler tarafından yayınlana sözde atama listesinde ismi bulunan 3 eski generalin cezası belli oldu. Eski tuğgeneral Celalettin Çoban'a 10 yıl, Murat Yaygın'a 9 yıl 4 ay hapis cezası verilirken tuğamiral Ercan İnceoğlu ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından yayınlanan sözde atama listesinde isimleri bulunan eski tuğgeneral Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanıklara esasa ilişkin savunma yapmaları için söz verildi. Celalettin Çoban, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan arandığına dair savcılık mütalaasına katılmadığını belirterek, gelen aramaların ardışık olmadığını ve örgütsel bir amaç taşımadığını savundu. Hakkında örgüt üyesi olduğuna ilişkin verilen tanık beyanın gerçeği yansıtmadığını ileri süren Çoban, "5 yıldır aynı şeyleri söylüyorum. İllegal bir yapılanmayla içerisinde olmadım. Personelimde cuntacı yoktur. Sözde atama listesinde adımın olması dışında bir delil yoktur" diye konuştu.

ESKİ GENERALLERE CEZA YAĞDI

Mahkemede sanık Ercan İnceoğlu ise ankesörlü ve sabit hatlardan aranmasının FETÖ ile ilgili olmadığını öne sürdü. Darbe girişimi sırasında ve sonrasında ailesiyle Antalya'da tatil de olduğunu belirten İnceoğlu, "Bugüne kadar kurumlardan gelen raporlar lehimedir. Örgütle bağlantımın olmadığı açıktır. Beratımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Murat Yaygın da herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çoban'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, sanık Yaygın'a aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme sanıkların üzerine atılı 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ise beraatlarına karar verdi. Ercan İnceoğlu ise atılı tüm suçlardan beraat etti.