Taksim Camisi cuma Çamlıca Kulesi cumartesi açılıyor

İstanbul'un iki yeni eseri açılış için artık gün sayıyor. Megakentin yeni sembollerinden biri olması beklenen Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi Günü'nde törenle hizmete açılacak. Kentte radyo ve televizyonlara ait 28 antenin sökülerek tek anten haline getirildiği ve mimari yapısıyla Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi'nde 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yükseklikte birer restoran, 33 ve 34'üncü katlarda ise 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası yer alıyor. Taksim Meydanı'nın yeni sembollerinden Taksim Camisi de bitme aşamasına geldi. Ramazan ayının son cuma günü planlanan cami açılışı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 28 Mayıs Cuma gününe ertelenmişti. Açılışlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.