“TTK’da yıllardır süre gelen kritik sorunlar var”

Memur-Sen İl Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısına Enerji Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, Genel Başkan yardımcıları, Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Sedat Güngör ve sendika üyeleri katıldı.

GÜNGÖR: "YÜKÜMÜZ SIRTIMIZDA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"



Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Sedat Güngör, "15 Mayıs sayımlarından sonra ilk ziyaretini Zonguldak'a yapan genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Zonguldak'ta bütün iş kollarında aynı yetkilerimizi tazeleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabanda üyelerimizin bize olan teveccühü, güveni devam ediyor. Yükümüz sırtımızda yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonrada genel merkezimizin desteği ile yerelde iş kollarımızda arkadaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AŞKAR: "ÜYE SAYIMIZI ARTIRARAK YETKİMİZİ PERÇİNLEDİK"



Genel Başkan ve Genel Başkan yardımcılarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, "2020 yılı çalışan memurlarımız ve kamu çalışanları adına pandemi kaynaklı sıkıntılı bir yıl oldu. Özellikle daralan ekonomiyle beraber çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ekonomi ve zor olan pandemi şartlarına karşı Zonguldak'ta Memur-Sen ve iş kolları olarak bütün iş kollarımızda yetkili sendika olmaya devam ediyoruz. Üye sayımızı artırarak yetkimizi perçinledik. Şuan itibariyle yaklaşık 10 bin civarında Memur-Sen üye sayısıyla Zonguldak'ın en büyük sivil toplum örgütü ve en büyük sendikası konumunda. Gönlümüz arzu eder ki Genel Maden İşçileri Sendikasının bizden çok üye sayısı olsun Zonguldak adına çok daha katkısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

TOMBUL: "TTK'DA UZUN YILLAR SÜRE GELEN KRİTİK SIKINTILAR VAR



Enerji Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul ise şunları söyledi: "Bugün gerçekleşecek olan Türkiye Taşkömürü Kurumumuzun Kurum İdari Kurulu toplantısına katılmak üzere buradayız. Hizmet kolumuzun sendikamız ve ülkemiz açısından önemli kurumlarından olan TTK'da uzun yıllardır süre gelen kritik bazı sorunlar var, bunlarla ilgili taleplerimizi sizlerle de paylaşmak istiyorum; Öncelikle kuruma çok uzun süredir yeni personel takviyesi yapılmamakta. Branş bazında yapılan tek-tük alımlar kurumun iç işleyişini sürdürmesine yetmemekte. Kurumda emekliliği gelen personel sayısı toplam çalışan sayısının 3'te 1'ini aşmış durumda. Bu personelin tamamı birkaç yıl içinde yaş haddinden emekli olduğunda kurumun kitlenme noktasına gelmesi muhtemel bir sonuç olarak beklemekte. Enerji Bir-Sen olarak, Bakanlık boyutunda ve kurum nezdinde TTK'ya acilen büyük bir alım yapılmasını, idari ve teknik memur kadrolarının kurum ihtiyaçlarına yetecek ve cevap verebilecek şekilde doldurulmasını talep ediyoruz.





Bu konuyla da bağlantılı olmak üzere; yine başka bir sorun ise kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının uzun yıllardır yapılmıyor oluşudur. Özellikle idari kadrolarda kendini hissettiren personel sıkıntısının görevde yükselme sınavları aracılığıyla giderilmeye çalışılması görüşündeyiz. Yaklaşık 10 yılın ardından yapılan görevde yükselme sınavı Şube Müdürleri için yapıldı ancak sonucu uzun süredir açıklanmıyor, ona endeksli olarak sıra bekleyen bir başka sınav ise başmühendislik, onun da ardından şeflik. Kısacası kurumda yükselmek, kariyer yapmak ve kuruma daha fazla katkıda bulunmak için bekleyen birçok heyecanlı ve yetkin personel bulunmakta. Kurumun göz ardı edilemeyecek olan ihtiyacı ilk etapta buradan karşılanmalı.

TOMBUL: "SKALA AYARLAMASININ ADİL BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"



Bilindiği üzere sözleşmeli personelin skala ayarlamasında yetki Kamu iktisadi teşekküllerinin yönetim kurullarına devredilmişti. Sözleşmeli personelin aldığı ücretteki farkın ücret gruplarındaki taban ücret ayarlamasıyla giderilmesi gerekmektedir. Kurumdaki iş barışının korunması ve çalışanların memnuniyetinin gözetilerek gereken skala ayarlamasının adil bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Bu yıl hizmet kolumuza eklenen 3 yeni kurumla birlikte toplamda 28 kuruma ulaştık ve bu kurumların tamamında en çok üyeye sahip olarak yetkili sendika unvanımızı koruduk. 6. Dönem toplu sözleşme süreci öncesinde üyelerimizden aldığımız bu güçle yine üyelerimizin talep ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."