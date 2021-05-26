Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Almanya’da kızı için PKK ile mücadele eden Maide anne, destek için Diyarbakır’a geliyor
Giriş Tarihi: 26.5.2021 13:51

’da kızı için PKK ile mücadele eden Maide anne, destek için ’a geliyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Almanya’da kızı için PKK ile mücadele eden Maide anne, destek için Diyarbakır’a geliyor

Terör örgütü PKK tarafından yaklaşık 2 yıl önce kaçırılan kızı için başkanlık binası önünde oturma eylemini sürdüren anne Maide Türemiş, annelerine destek vermek amacıyla önümüzdeki ay Diyarbakır’a geliyor. SABAH’a konuşan Maide Türemişe, ’ye gelip Diyarbakır annelerini ziyaret etmek için ilgili yerlere başvuru yaptığını söyledi.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Türemiş için Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in ofisi önünde eylemini sürdüren anne Maide Türemiş, yaklaşık 2 yıldır kızını terörün elinden kurtarmak ve Alman makamlara sesini duyurmak için mücadele ediyor. Eylemine bugünde devam eden Maide Türemiş, Diyarbakır annelerine destek olmak amacıyla Türkiye'ye geleceğini söyledi.

SABAH'a konuşan anne Maide Türemiş, eyleme başladığından bu yana Türkiye'de Diyarbakır'da HDP İl binası önünde eylem yapan annelerle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi. Diyarbakır annelerinden önemli bir destek aldığını ifade eden Maide Türemiş, "Anneler terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını kurtarmak için ortak mücadele ediyor.

Türkiye'de yetkililerle görüşüp Diyarbakır annelerini ziyaret etmek istediğimi söyledim. Bu duruma sıcak bakıldı. Büyükelçilik nezdinde de talebimi ilettim. Önümüzdeki ay Diyarbakır'da HDP önünde yaklaşık 2 yıldır eylem yapan anneleri ziyaret edeceğim. Diyarbakır'dan Almanya'ya tüm Avrupa'nın duyacağı şekilde anneler olarak sesimizi yükselteceğiz. Evladını isteyen annelerin acısı ortaktır. Biz anneler çocuklarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar da bunu haykıracağız, evlat nöbetimize devam edeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da kızı için PKK ile mücadele eden Maide anne, destek için Diyarbakır’a geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA