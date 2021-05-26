Almanya’da kızı için PKK ile mücadele eden Maide anne, destek için Diyarbakır’a geliyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Türemiş için Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in ofisi önünde eylemini sürdüren anne Maide Türemiş, yaklaşık 2 yıldır kızını terörün elinden kurtarmak ve Alman makamlara sesini duyurmak için mücadele ediyor. Eylemine bugünde devam eden Maide Türemiş, Diyarbakır annelerine destek olmak amacıyla Türkiye'ye geleceğini söyledi.

SABAH'a konuşan anne Maide Türemiş, eyleme başladığından bu yana Türkiye'de Diyarbakır'da HDP İl binası önünde eylem yapan annelerle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi. Diyarbakır annelerinden önemli bir destek aldığını ifade eden Maide Türemiş, "Anneler terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını kurtarmak için ortak mücadele ediyor.

Türkiye'de yetkililerle görüşüp Diyarbakır annelerini ziyaret etmek istediğimi söyledim. Bu duruma sıcak bakıldı. Büyükelçilik nezdinde de talebimi ilettim. Önümüzdeki ay Diyarbakır'da HDP önünde yaklaşık 2 yıldır eylem yapan anneleri ziyaret edeceğim. Diyarbakır'dan Almanya'ya tüm Avrupa'nın duyacağı şekilde anneler olarak sesimizi yükselteceğiz. Evladını isteyen annelerin acısı ortaktır. Biz anneler çocuklarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar da bunu haykıracağız, evlat nöbetimize devam edeceğiz" dedi.