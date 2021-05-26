Erdek Belediyesinin bankamatik işçileri başka bir şehirde yaşıyor

İhaleye fesat karıştırmak suçundan yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve görevinden uzaklaştırılan Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı'nın belediyede işe aldığı bankamatik işçileri ile ilgili haber sonrası yaptığı açıklamaların da yalan olduğu anlaşıldı. Sarı, isimlerini tek tek kendi eliyle yazdığı ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adı geçen kişilerin mesai takiplerinin bağlı bulundukları Belediye Müdürlüklerince yapıldığını söyledi. Kimsenin İşe gitmeden bankamatikten maaş çekmediğini belirten Sarı'nın yalanları çabuk patladı.

SON MAÇINA 8 MART 2020'DE ÇIKTI

Belediyeye bağlı Erdekspor kulübünün Başkanı olan CHP'li Sarı yaptığı açıklamalarda, Kulübün Teknik Direktörü olarak görev yapan Erol Yaver'in kadrosunun Belediye kültür Müdürlüğünde olduğunu ve mesaisinin Müdürlük tarafından takip edildiğini söyledi. Oysa Erol Yaver, çalıştırdığı takımın başında son maçına 8 Mart 2020 günü yani korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı günlerde çıktığı ve daha sonra liglerin durması ile Bursa'da yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

15 AYDIR MAAŞ ÇEKİYOR

Teknik direktör Erol Yaver, ikametini değiştirmeden yaşadığı Bursa'da, her aybaşında düzenli olarak bankamatiğe giderek adına yatırılan maaşı 15 aydır çekiyor. Yaver'in ay içerisinde zaman zaman Erdek'e gittiği ve bir iki gün kalarak yeniden Bursa'ya döndüğü öğrenilirken, Yaver gibi 48 kişinin daha hiç işe gitmeden maaşlarını düzenli olarak aldıkları tespit edildi.