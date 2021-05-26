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Giriş Tarihi: 27.5.2021 01:39 Son Güncelleme: 27.5.2021 01:42

SON DAKİKA! Altun'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım: Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir

SON DAKİKA! Altun'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım: Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir

Son Dakika Haberi... , 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Altun, "Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir. Sadece askeri ve siyasi alanda değil, bir ülkenin istikbal ve istiklal mücadelesinin önündeki en büyük prangadır.  61. yıl dönümünde, ’ni tüm yanları ve gerçekliği ile konuşacağız" dedi.

Son Dakika Haberi... 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerindne 61 yıl gerçeklen İletişim Başkanlığı, 'Millet İradesine Darbe: 27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı'nı gerçekleştirecek.

"DARBELER BU MİLLETE YAPILMIŞ EN BÜYÜK İHANETTİR"

Konferansın açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun, "Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir. Sadece askeri ve siyasi alanda değil, bir ülkenin istikbal ve istiklal mücadelesinin önündeki en büyük prangadır. 61. yıl dönümünde, 27 Mayıs Darbesi'ni tüm yanları ve gerçekliği ile konuşacağız" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Altun'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım: Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir
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