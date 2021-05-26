SON DAKİKA! Altun'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım: Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir

"DARBELER BU MİLLETE YAPILMIŞ EN BÜYÜK İHANETTİR"

Konferansın açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun, "Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir. Sadece askeri ve siyasi alanda değil, bir ülkenin istikbal ve istiklal mücadelesinin önündeki en büyük prangadır. 61. yıl dönümünde, 27 Mayıs Darbesi'ni tüm yanları ve gerçekliği ile konuşacağız" ifadelerine yer verdi.