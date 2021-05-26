TBMM, 7 HSK üyesini seçti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atanacak 21 adaydan 7 üye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan seçimle belirlendi. HSK'nın yeni üyeleri Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Karma Komisyon geçtiğimiz günlerde 114 aday adayı arasından 21 adayı belirlemişti.Seçilen 7 ismin haricinde geriye kalan 4 üye ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak. Başkan Erdoğan'ın atayacağı isimler, birinci derece veya kürsüdeki hâkim-savcılardan oluşacak. HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.Ayrıca, merakla beklenen Yaz Kararnamesi de HSK 1. Dairesi tarafından açıklandı. Kararname ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda 488 olmak üzere 3 bin 70 hâkim ve savcının görev yeri değişti.Kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ali Kuşçuoğlu ve Bülent Kayaş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanırken, Ankara Cumhuriyet Savcıları Murat Özcan ile Erkan Yüksel, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıları ise görevlerinde kaldı.