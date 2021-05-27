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Giriş Tarihi: 27.5.2021 12:51

AK Parti Gençlik Kolları: Biz, Menderes denince hüzünlenenlerin torunlarıyız

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Parti Gençlik Kolları: Biz, Menderes denince hüzünlenenlerin torunlarıyız

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan darbesinin 61. yıldönümü sebebiyle bir açıklama yaparak, “Geçmişte darbelerle, muhtıralarla ve bildirilerle milletimizin iradesine ket vuran köhne zihniyeti biz 15 Temmuz'da tarihe gömdük. Gücünü milletinden alan liderin izinde, 27 Mayıs 1960 Darbesi'ni tarihe gömen demokrasinin mücadelesinde en ön saftayız” dedi

27 Mayıs darbesinin 61. yıldönümü sebebiyle AK Parti Gençlik Kolları, resmi Twitter hesabından açıklama yaparak "Biz, Menderes denince hüzünlenenlerin torunlarıyız. 27 Mayıs'ın hüznü, 15 Temmuz'un onuru ile yaşıyoruz. Merhum Başbakanımız AdnanMenderes'i ve Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÖHNE ZİHNİYETİ BİZ 15 TEMMUZ'DA TARİHE GÖMDÜK"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medya hesabından, "Geçmişte darbelerle, muhtıralarla ve bildirilerle milletimizin iradesine ket vuran köhne zihniyeti biz 15 Temmuz'da tarihe gömdük. Gücünü milletinden alan liderin izinde, 27 Mayıs 1960 Darbesi'ni tarihe gömen demokrasinin mücadelesinde en ön saftayız" dedi.

"AK GENÇLİK CANINIZLA ÖDEDİĞİNİZ DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN İZİNİ TUTTU"

İnan sözlerine şöyle tamamladı: "Bugün bu ada'da darbeciler, hainler, demokrasi katilleri yok başvekilim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bize bu acıları yaşatanları tarihin kara çöplüğüne yolladık. Ve bugün buradayız. AK Gençlik canınızla ödediğiniz demokrasi mücadelesinin izini tuttu"

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AK Parti Gençlik Kolları: Biz, Menderes denince hüzünlenenlerin torunlarıyız
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