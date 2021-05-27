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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:32 Son Güncelleme: 27.5.2021 10:34

AK Parti Sözcüsü 'ten "" mesajı

AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 27 Mayıs mesajı

AK Parti Sözcüsü , "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı darbesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı
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