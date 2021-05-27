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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:34

AK Parti'den 27 Mayıs paylaşımı: İhanet sürecinin başıdır

AK Parti'den 27 Mayıs paylaşımı: İhanet sürecinin başıdır

AK Parti Sözcüsü , 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61.yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Menderes ve şehit bakanları andı. Çelik, "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir.  Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes’i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Çelik, "Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter paylaşımı şöyle:

Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz.

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AK Parti'den 27 Mayıs paylaşımı: İhanet sürecinin başıdır
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