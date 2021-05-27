Alçaklığa fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Stop Erdoğan' yazısının yer aldığı billboardlara ilişkin, FETÖ üyesi şüpheliler Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval hakkında fezleke düzenledi. New York'taki Times Meydanı'nda yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayarak 'Stop Erdoğan' yazılarını yazdırmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı. Fezlekede, ilanları veren şirketin FETÖ'ye ait olduğu, şüpheli Murat Kaval'ın CEO olduğu, yönetici müdürün ise şüpheli Hafsa Girdap olduğuna yer verildi. Kaval ve Girdap'ın FETÖ/ PDY üyesi olmaktan yakalama kararlarının bulunduğu ifade edildi.Fezlekede, "Billboardda Cumhurbaşkanı aleyhine yayınlanarak hakaretin belirsiz sayıda pek çok kişi tarafından öğrenilmesinin sağlanması nedeniyle müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek mahiyette olduğu ve suçun alenen işlendiği, böylece tüm dosya kapsamına göre; şüphelilerin üzerine atılı Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Fezlekenin kovuşturma izni için, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi. İzin verilmesi halinde şüpheliler hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılacak.