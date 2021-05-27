Babaanneden acı itiraf! "Oğlumun eziyet yaptığını biliyordum"

Yusuf Cemal Sezgin'in 13 Ekim tarihi saat 03.37'de telefonundan Haydar Mert Kaymaz'ın telefonuna göndermiş olduğu mesajda, "Sen yarın da dükkanda olma, senin o zaman da bak avradını nasıl sinkaf edeceğim, sen seyret" şeklinde tehdit ettiği tutanakla tespit edildi. İddianamede şüpheli Haydar Mert Kaymaz'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Haydar Mert Kaymaz, avukatı ve maktul Yusuf Cemal Sezgin'in annesi müşteki Saniye D. katıldı.



MAKTULÜN ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI



Duruşmada dinlenen müşteki anne Saniye D., maktul oğlu Yusuf Cemal Sezgin'in uzun yıllar cezaevinde kaldığını ifade ederek, "Çocuğunu üzerine almadı. Resmi olarak hiç evlilik yapmadı. Kendisi uzun yıllar eşine ve çocuklarına kötü muamelede bulundu. Eziyet yaptığını da biliyorum. Üzülüyorum. Şikayetçi değilim" dedi.

"BENİ DÖVERKEN OĞLUMU DA DÖVDÜ"



Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Songül Ç. ise, "2000 yılında maktul Yusuf Cemal Sezgin beni döverken oğlunu da dövdü. Oğlumuz gözüne darbe aldı, bir gözü görme yetisini kaybetti. Ben bunun üzerine ikinci kattan atladım. Çocuğumu hastaneye götürdüm. 18 yaşından sonra ameliyatla düzelebileceğini söylediler." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, iki adet cep telefonunun incelenmesine tanık Selami Kaçar'ın zorla getirilmesine ve Haydar Mert Kaymaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.