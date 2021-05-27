Durdurulan araçta yavru ceylan çıktı

Konya'da uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde iki adet yavru ceylan bulundu. Ceylanlara el konulurken araç sürücüsüne 36 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada A.T. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 adet yavru ceylan bulundu. Ceylanlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince muhafaza altına alındı. Ceylanlar daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Otomobil sürücüsü A.T. hakkında, "uluslararası sözleşmelerle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türünün izinsiz ve menşei olmadan nakletmek"ten 8 bin 692, "hayvanları doğal ortamından alarak eksilmesine neden olduğu" için de 27 bin 776 lira olmak üzere toplam 36 bin 468 lira idari para cezası kesildi.