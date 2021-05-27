Göksu’nun sesini kesmeye çalıştılar! Peş peşe tepki geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Mayıs ayı 3'üncü oturumunda İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu" hakkında konuşma yaparken ilk önce yayın kesildi, ardından elektrikler kesildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

GÖKSU: "BİZİM SESİMİZ KESİLMEZ. BİZ MİLLETİMİZLE GÖNÜL BAĞI KURMUŞUZ"

Göksu, "Hakikatleri duymaya CHP alışamadı, dayanamadı. Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz" ifadelerini kullandı.

KABAKTEPE: "FIRSAT VERMEYECEĞİZ!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclisi'nde konuşma yaparken Göksu'nun sesinin kesilmesine tepki göstererek, "Grup Başkanvekilimiz Mehmet Tevfik Göksu'nun kürsüde 2 kez konuşması kesildi. Yetmedi elektrikleri de kestiniz. Gerçeklere neden tahammül edemiyorsunuz; muhalefetinizin söz hakkını neden gasp ediyorsunuz? İstanbul'u da İBB Meclisi'ni de karanlığa hapsetmenize fırsat vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

BAHADIR: "HAKİKAT TABİİ Kİ SUSMAZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise "İstanbullulara gerçekleri anlatırken ne hikmetse bir anda sistem kapandı... Hakikat tabii ki susmaz. Tüm komşularımızı Mehmet Tevfik Göksu başkanımızın yaptığı açıklamaları dinlemeye davet ediyorum" dedi.

KÖSE: "GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde canlı yayının kesildiğini anımsatarak Göksu'ya destek verdi. Köse, sosyal medya hesabından, "Kıymetli Mehmet Tevfik Göksu Başkanım Ankara Büyükşehir'de de Faaliyet Raporu görüşmelerinde canlı yayını keserek gerçeklerin üzerini örtmeye çalıştılar. Kayda değer hiç bir Belediyecilik Faaliyeti yapamadıkları için suç bastırıyorlar. Milyarlarca bütçeleri kullanıp sadece algı yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

TOMAKİN: "HAKİKATİ SUSTURAMAZSINIZ!"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ise İBB'de ilk önce yayının sonra elektriklerin kesilmesi olayıyla ilgili "Hakikati susturamazsınız! Biz sussak millet susmaz, vicdan susmaz, hakikat susmaz…" ifadelerini kullandı.

DÖĞÜCÜ İMADA BULUNDU

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından, "Elektrikler kesilmez ve mikrofonlar kapanmaz ise birazdan İBB Meclisi'nde İstanbul ve Sosyal Belediyeciliği konuşacağız" ifadelerine yer verdi.

Müzisyen Umut Murare ise, "Basitliğin fotoğrafı! İstanbul'a ve İstanbulluya duyulan saygı. Yazık, çok yazık" diye tepki gösterdi.