Yeni normalleşme takvimi ve kararlar için gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Zira, 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci, 1 Haziran'da sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran itibarı ile normalleşmede yeni döneme geçileceğini ifade etmişti. Durum böyle olunca, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu da gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Kabine Toplantısı tarihi, yeni normalleşme kararları için kilit konu durumunda.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine'nin gündeminde kafelerden düğünlere, berberlerden spor salonlarına kadar birçok konu olacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak alınan kararları açıklayacak. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün yapılacak?

İşte, muhtemel Kabine Toplantısı tarihi ve diğer detaylar