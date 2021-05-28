Alanya’da CHP’li vekile zabıtadan maske uyarısı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak partisinin ilçe teşkilatını ziyaretinin ardından SMA hastası Ahmet bebek için Cuma Pazarı'nda düzenlenen kermese katıldı.

Burada standları ziyaret eden Budak ve beraberindekiler yemek yemelerinin ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) düzenlenen 'Turizm ve Turizm Esnafları Toplantısı'na katılmak üzere oda binasına gitmek üzere ayrıldı.

MASKE TAKMASI İÇİN UYARIDA BULUNDU

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve partililer ile birlikte Cuma Pazarı'nın içerisinden geçtikleri sırada bir zabıta memuru Budak'a maske takması için uyarıda bulundu.

"FARK ETMEZ"

Zabıta memuru maske konusunda uyarınca, Budak, "Antalya milletvekiliyim ben" diye karşılık verdi. Bunun üzerine zabıta memuru, "İsterseniz Cumhurbaşkanı olun, fark etmez. Ben görevimi yapmak durumundayım" diyerek karşılık verdi. Budak ve beraberindekiler daha sonra ALTSO'ya gitmek üzere yoluna devam ettiler.