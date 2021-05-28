Ayasofya’dan Taksim Camii’ne anlamlı selam!

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi imzalamış, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılmıştı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması ardından sosyal medyada da @ayasofyacamii hesabı açılmıştı.

ANLAMLI SELAMLAŞMA!

Taksim Camii'ni 28 Mayıs 2021 tarihinde açılması ardından Twitter'da da Taksim Camii'nin hesabı açıldı. @taksimcamii isimli hesaptan "Selamün Aleyküm" denilerek selam verildi. Taksim Camii'nin bir de fotoğrafı paylaşıldı. @ayasofyacamii hesabı ise Taksim Camii'nin sosyal medya hesabının selamını alarak "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Her iki sosyal medya hesabının selamlaşması sosyal medyada ilgi çekti, anlamlı selamlaşma beğeni topladı.